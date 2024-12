Viterbotoday.it - Natale 2024 a Capodimonte: mostre, recital e musica per rendere le festività uniche

Leggi su Viterbotoday.it

: al via il nuovo calendario di eventi. Da domenica 8 dicembre a mercoledì 1 gennaio un ricco programma di iniziative per tutte le età. Installazioni artistiche, concerti, celebrazioni storiche e momenti dedicati alla tradizione renderanno speciale il nostro. Da non.