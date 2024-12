Terzotemponapoli.com - Napoli, è rimasto solo il campionato. E Corbo ‘precisa’…

Ileliminato dalla Coppa Italia: di seguito alcune righe dell’editoriale di Antoniotratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Un eccellente allenatore che non fa nulla per caso, che non si lascia mai travolgere dagli eventi, che cura meglio la difesa che l’attacco perché ha giocato d’azzardo? Stavolta la squadra si è subito sfasciata, slabbrata, disunita davanti a una Lazio messa bene in campo, tatticamente attrezzata come fosse una vera partita di. Qualcosa aveva forse intuito o temuto il presidente, se è vero che De Laurentiis avesse ieri un appuntamento ae si è invece messo in viaggio per presentarsi a poche poltrone di distanza dal suo sempre amico e talvolta rivale Lotito. Più che deludenti alcuni giocatori sul piano individuale, si sono presentati tatticamente scomposti”.