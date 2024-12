Anteprima24.it - Napoli, De Laurentiis: “Conte ha fatto benissimo a cambiarne 11”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Condivido le scelte di, haa far giocare tutti gli altri 11 calciatori. È stato un super allenamento con la Lazio. Una lezione di vita sportiva alla squadra”. Lo ha detto il presidente delAurelio De, in collegamento da remoto, nel corso della presentazione di un libro del giornalista Mimmo Carratelli. “Sapevamo – ha aggiunto Decommentando il ko contro la Lazio in Coppa Italia – che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, è chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Il tecnico doveva dare spazio e lo ha dato. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni comehacon la Lazio”. L'articolo, De: “ha11” proviene da Anteprima24.