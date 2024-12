Ilpescara.it - Mutui a Pescara: richiesti circa 122mila euro per l’acquisto di una casa

Leggi su Ilpescara.it

è la provincia in cui l’importo medio richiesto per un mutuo è il più elevato in Abruzzo. La richiesta è stata di 122.237nei primi 10 mesi del 2024, un segnale positivo per il mercato immobiliare abruzzese.Nella graduatoria delle province d’Abruzzo ci sono, dunque,al.