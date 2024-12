Padovaoggi.it - Musei gratis a Natale per padovani, studenti ed Erasmus

Leggi su Padovaoggi.it

In occasione del, come è tradizione oramai consolidata, sarà possibile accedere gratuitamente al sistema museale padovano per i residenti in città e provincia e per gliiscritti all’Università di Padova, compresi quelli che partecipano a un progetto. I siti visitabili.