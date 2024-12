Ilgiornaleditalia.it - Motta "Concentrati al massimo sul Bologna, Vlahovic ok"

Il tecnico della Juve sfida il suo recente passato, recuperato anche Savona. TORINO - "Sono convinto che, con l'aiuto dei nostri tifosi, possiamo fare una grande prestazione. Loro stanno bene in questo momento. Sono una grande squadra, che gioca in verticale e che pressa tantissimo l'avversario". Co