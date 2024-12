Anconatoday.it - Morto per overdose a 28 anni. Non c’è prova dello spaccio: assolti due pusher

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Era sembrata una morte nel sonno, per un malore, poi l’autopsia aveva evidenziato l’assunzione di droga da parte della vittima. Unaha stroncato un 28enne di Numana trovato senza vita la mattina del 25 settembre del 2021, in un appartamento di via Tiziano, ad Ancona, in casa.