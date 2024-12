Triesteprima.it - Morta dopo due settimane di coma la 77enne investita da una bici a San Giovanni

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - E’in ospedale17 giorni dilache era statalo scorso 18 novembre da unacletta in via del Cacciatore. Come riporta Il Piccolo la triestina si chiamava Laura Protti ed è deceduta nella serata di ieri, giovedì 5 novembre, nel reparto di terapia.