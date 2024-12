Lanazione.it - Morì nello schianto con il Suv. Caso Helenia, nuova perizia

Verrà conferito oggi l’incarico per unaper l’uomo che il 6 dicembre del 2019 alla guida del Suv invase la corsia su cui viaggivaRapini. La volontaria Enpa, 29 anni,sul colpo. Chi procovò loandò a processo per omicidio stradale e venne assolto in primo grado. "Il fatto non costituisce reato", scrisse la gip Giulia Soldini nella sua sentenza. In sostanza, significa che il fatto è stato commesso (è evidente, visto che è morta una ragaza) ma non costituisce reato perchè il 49enne alla guida soffre di una sindrome che non lo rende imputabile. . Era questa la tesi della difesa che poi convinse anche il tribunale di Arezzo. Adesso però ilè riaperto e se ne discute a Firenze, alla corte d’appello. In giornata verrà conferito un nuovo incarico ad un nuovo perito che dovrà mettere un punto dopo la “guerra di consulenze“ presentate tra accusa e difesa nel primo procedimento.