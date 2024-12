Ilgiorno.it - Morbegno, schiamazzi e musica a tutto volume: bar del centro chiuso per cinque giorni

(Sondrio), 6 dicembre 2024 - La polizia di Stato di Sondrio ha disposto la chiusura di un bar deldicon sospensione della licenza per 5. Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal questore su proposta dei carabinieri diintervenuti più di 16 volte nel locale percon rumori assordanti die grida in orari notturni, fino anche alledel mattino, aggressioni spesso dovute allo stato di ubriachezza degli avventori e in occasione dei quali è stata riscontrata la presenza di vari soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti ed armi. I precedenti Tra i vari episodi lo scorso settembre le forze dell’ordine con il personale sanitario sono intervenute su segnalazione di una persona svenuta al suo interno per abuso etilico e da ultimo, nella tarda serata dello scorso 17 novembre, si è verificata una forte lite tra il “buttafuori” del locale ed un cittadino straniero che, in evidente stato di ubriachezza, era molesto ed agitato nei confronti di altri avventori.