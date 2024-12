Pisatoday.it - Minaccia di morte il padre: 26enne arrestato

Leggi su Pisatoday.it

Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di giovedì a Calcinaia. Un uomo ha richiesto infatti l'aiuto dei militari in quanto suo figlio, già condannato per lo stessoreato e sottoposto ad ammonimento del questore e ad avviso orale, in stato di forte agitazione, lo stavando di