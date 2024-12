Liberoquotidiano.it - Mimì vince X Factor 2024, la finale storica a Napoli

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) -è la vincitrice di X. L'artista della squadra di Manuel Agnelli si è aggiudicata il titolo di campionessa di questa edizione, in una serata unica e senza manche eliminatorie. Secondo posto per i Les Votives, terzo posto per I Patagarri e quarto posto per Lorenzo Salvetti. "Grazie raga, ci vediamo sui palchi”, ha commentatoCaruso, visibilmente emozionata. Dopo la proclamazione la giovane artista, 17enne, si è esibita nuovamente con il suo inedito 'Dove si va', avvolta dall'abbraccio degli altri finalisti.I quattro finalisti si sono sfidati a suon di musica, canzone dopo canzone. La finalissima si è articolata in tre manche, ognuna pensata per mettere in luce il talento dei concorrenti. La serata si è aperta con il super ospite internazionale Robbie Williams, che ha presentato il suo nuovo singolo ‘Forbidden Road'.