Mimì trionfa a ‘X Factor 2024’ | Esperienza surreale sono fiera delle mie radici

Leggi su Funweek.it

Un’emozione unica ha avvolto Piazza del Plebiscito a Napoli, illuminata dai fuochi d’artificio e dal talento di, vincitrice di X2024 insieme al suo giudice Manuel Agnelli. La proclamazione ha coronato una serata speciale, epilogo di una fortunatissima edizione con la prima finale in esterna nella storia internazionale del format. A seguire lo show trasmessa su Sky Uno/+1 e in chiaro su TV8 ben 1.765.000 spettatori medi, segnando un aumento del +51% rispetto alla scorsa stagione. La share complessiva tra Sky e TV8 ha raggiunto l’8,6%, con 4.717.000 contatti unici.Anche sui social X2024 ha brillato con oltre 574mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+87% rispetto al 2023) e 617mila interazioni in Same Day 24/7 (+78% rispetto all’anno scorso), dominando come miglior puntata dell’anno e primo evento social della serata.