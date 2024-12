Napolitoday.it - Mimì, la vincitrice di X Factor 2024: "A 17 anni cantare a Piazza del Plebiscito è una figata" | VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

È il day after la finalissima da Napoli di X. In un’edizione in cui si è temuto che la quota rosa non spiccasse, a vincere è una giovanissima donna afro-italiana,.Non se lo aspettava: “Forse per questo ho cantando bene, senza troppe ansie, perché ero certa che vincesse.