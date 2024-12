Lapresse.it - Milano, acceso l’abete di Natale di 30 metri in piazza Duomo

È statodal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’albero didi, un abete di quasi 30proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica. Anche quest’anno il simbolo delmilanese è impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche: insieme alle centinaia di tradizionali sfere natalizie e alle migliaia di luci bianche, a guarnire il maestoso abete, anche due tenere Mascotte diCortina 2026. “Tra un anno, il 6 dicembre la torcia olimpica parità per il suo viaggio per arrivare ail 6 febbraio”, ha detto Andrea Varnier, amministratore delegato della FondazioneCortina 2026.