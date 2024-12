Milan battuto 2-1, l’Atalanta suona la nona e va in testa

Leggi su Iltempo.it

BERGAMO (ITALPRESS) – L'vince 2-1 contro ile per una notte si regala la prima posizione in classifica. Decisiva la rete di Lookman nella ripresa, i rossoneri macchiano una buona prestazione perdendo una gara che avevano riportato in equilibrio. Finisce coi nerazzurri a far festa in mezzo al campo, allavittoria consecutiva. Ora i bergamaschi punteranno il Cagliari, altra gara da vincere per poter continuare la marcia in alta classifica. La gara si è accesa nel giro di una manciata di secondi, su un errore di Kolasinac ilha costruito la prima occasione da gol: Pulisic ha incrociato un gran diagonale, Carnesecchi si è opposto con un grande intervento. Alla prima risposta i nerazzurri sono passati in vantaggio: di De Roon il cross, su punizione dalla sinistra, De Ketelaere sul secondo palo ha anticipato diTheo Hernandez.