Migranti: Censis, per 6 su 10 minacciato stile di vita italiano

Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Le questioni identitarie tendono a sostituire le istanze delle classi sociali tradizionali e assumono una centralità inedita nella dialettica socio-politica”, e spesso a livello simbolico implica “l’adozione della logica ‘amico-nemico’”. Lo scrive il, nel 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, in cui sottolinea che il 57,4% degli italiani si senteda chi vuole radicare nel nostro Paese regole e abitudini contrastanti con lodiconsolidato, come ad esempio la separazione di uomini e donne negli spazi pubblici o il velo integrale islamico, il 38,3% si sentedall’ingresso nel Paese dei, il 29,3% prova ostilità per chi è portatore di una concezione della famiglia divergente da quella tradizionale, il 21,8% vede il nemico in chi professa una religione diversa, il 21,5% in chi appartiene a una etnia diversa, il 14,5% in chi ha un diverso colore della pelle, l’11,9% in chi ha un orientamento sessuale diverso.