Rompipallone.it - Mbappé-PSG, una storia senza fine: rischio nuova condanna per il club parigino

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 6 Dicembre 2024 17:01 di redazioneContinuano i problemi fra Kylianed il PSG. E per la ex vecchia squadra è tempo di unabatosta.L’addio di Kylianal Paris Saint-Germain quest’estate non è passato inosservato. Soprattutto per il modo con cui l’attaccante francese si è presentato al Real Madrid ed al suo nuovo stuolo di tifosi, che per anni hanno sognato e sperato che “Donatello” potesse atterrare in Spagna.Nonostante un addio avvenuto ormai mesi fa ed un esordio già acclamato a gran voce con la camiseta blanca, le strade die delnon si sono ancora separate: una situazione che rischia di essere particolarmente pericolosa per la società di Nasser Al Khelaifi.PSG: ancora unaper il casoDopo essere statoto due volte a pagare 55 milioni di euro di arretrati all’attaccante, secondo As il PSG potrebbe ricevere unasanzione.