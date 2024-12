Oasport.it - Max Verstappen sarà papà: l’annuncio sui social con Kelly Piquet, figlia dell’ex pilota brasiliano

Leggi su Oasport.it

Una lieta notizia per Max. Il neo quattro volte campione del mondo di F1 diventerà presto padre. La relazione con modella brasilianaracing driver Nelson,arricchita dall’arrivo di un pargolo.La coppia ha annunciato il tutto suicon il seguente post: “Miniin arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo“. Non si sa seun bimbo o una bimba, ma magari si può ipotizzare che il Motorsport possa in qualche modo essere una caratteristica peculiare, visto il background dei genitori e di quanto fatto da Nelsone Jos.POST SU INSTAGRAM DIVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max(@max1)Un “nuovo arrivo” di una famiglia che ha già in Penelope una bambina vivace e molto affettuosa, nata dalla storia precedente dicon ilrusso Daniil Kvyat, in passato in Red Bull.