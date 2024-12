Fanpage.it - Mangia arachidi e ha uno shock anafilattico, 19enne muore in videochiamata con la madre: tragedia in Turchia

La famiglia di Idris Qayyum ha denunciato l'agenzia di viaggi Love Holidays per non aver comunicato correttamente al personale dell'albergo di Antalya () le allergie alimentari del figlio, morto dopo averto glicontenuti in una torta ordinata per cena durante una vacanza nel giugno 2023.