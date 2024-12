Lapresse.it - Malattia misteriosa in Congo, Italia alza il livello d’attenzione su voli in ingresso

L’l’attenzione sullasconosciuta che ha causato oltre 70 morti in. A quanto si apprende il ministero della Salute ha inviato una raccomandazione alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero chiedendo attenzione su tutti i punti di, in particolare modo per idiretti provenienti dal Paese africano. Nelle scorse ore il governo delha dichiarato allerta per questa sindrome simul-influenzale che oltre a decine di morti ha contagiato centinaia di persone. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a essere vigili, esortando le persone a lavarsi le mani con il sapone, evitare assembramenti e non toccare i corpi dei defunti senza personale sanitario qualificato. I sintomi includerebbero febbre, mal di testa, tosse e anemia.