Secoloditalia.it - Malattia misteriosa in Congo, 70 decessi. L’Italia alza il livello d’attenzione. Le ipotesi degli esperti

ildi attenzione sulladi origine sconosciuta che ha portato a oltre 70nella Repubblica democratica del. Le Usmaf – gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci – a quanto apprende l’Adnkronos Salute, sono state allertate anche se non esistono voli diretti. Non c’è nessun allarme per, ma le Usmaf – come accade in tempi di globalizzazione e di mobilità internazionale – hanno ricevuto la comunicazione su quanto sta accadendo ine sugli eventuali sviluppi da parte delle autorità sanitarie internazionali.”La sorveglianza è attiva e monitoriamo costantemente la situazione senza allarmismi, ma con la doverosa attenzione”. Lo dichiara in una nota Maria Rosaria Campitiello, a capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, in merito all’epidemia causata da unadi origine al momento sconosciuta che sta interessando una provincia della Repubblica Democratica del