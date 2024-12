Ilfogliettone.it - Macron e il crollo del governo Barnier: una crisi che scuote la Francia e preoccupa l’Europa intera

Lasi trova nuovamente al centro di una tempesta politica. Dopo appena tre mesi alla guida del, il primo ministro Michelè stato costretto a dimettersi in seguito a una mozione di sfiducia approvata ieri dall'Assemblée Nationale con 331 voti favorevoli, ben al di sopra della soglia minima di 289. La sfiducia, promossa dalla gauche e sostenuta anche dalla destra radicale di Marine Le Pen, segna un momento storico nella Quinta Repubblica, essendo solo il secondo caso in cui unviene rovesciato in questo modo, dopo quello di Georges Pompidou nel 1962.Uneffimero e unaprofondaMichel, nominato primo ministro il 5 settembre dopo lunghe consultazioni seguite alle elezioni anticipate di luglio, si è trovato a gestire un Parlamento profondamente frammentato.