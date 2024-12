Strumentipolitici.it - L’usura e la "Macrousura”

Il termine “macrousura” non esiste nel lessico italiano. Forse non si era mai pensato che la finanza, operando in un sistema sovranazionale al di fuori di ogni legittimazione democratica e giuridica, potesse infrangere l’ordine costituito come un vento dissolutore degli equilibri sociali ma questa è la realtà. Questo termine sta appunto, a significare l’uso della moneta e della finanza come strumento/arma di governo sovranazionale per la realizzazione di interessi di pochi a scapito di tutti gli altri.La moneta usata come armaL’uso della moneta senza un sistema di regole che ne limitino il potere di dominanza e l’attribuzione ad essa di essere una verità incontrovertibile, sostenuta dall’Accademia ma smentita nei fatti, consente di esercitare sui Paesi indebitati un’azione di sudditanza e di potere che coincide nella sostanza con il termine di usura.