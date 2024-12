Lapresse.it - LPN-Tecnologia: Politecnico Torino apre manifestazione interesse Biennale 2026

Leggi su Lapresse.it

Laha assunto un ruolo sempre più decisivo nello sviluppo sociale e in tutti gli ambiti della vita umana, dalla formazione al lavoro, dall’ambiente alla salute. Per indagare il complesso rapporto trae società e proporre una riflessione ampia e articolata sul significato che tecnica e ricerca hanno nel nostro tempo, ildirealizza e promuove con successo fin dal 2019, una grandededicata proprio a queste tematiche basata su un centinaio di eventi.è un festival di ampio respiro che offre al pubblico una riflessione articolata, inclusiva e accessibile, partendo dalle innovazioni più recenti, ma anche ricordando la storia delle nostre radici tecnologiche, nella speranza che i grandi risultati del passato e del presente siano di ispirazione per il futuro.