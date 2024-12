Lapresse.it - Lollobrigida: “Apicoltura pilastro della qualità italiana”

“Cos’è l’ape? Simbolo di lavoro, operosità, sacrificio e comunità. L’ape è un insetto eccezionale, straordinario“. Così Francesco, ministro dell’Agricoltura, delle foreste esovranità alimentare, a margineconferenza stampa presso la sede del ministero a Roma con cui è stato presentato il francobollo a tema api e. “Quella dell’è una delle attività più antiche”, ha detto ancora il ministro, sottolineando come “il miele è benessere”. Per tutti questi motivi “noi investiamo” in questa filiera, per cui “il francobollo racchiude simbolicamente tutto questo”, ha aggiunto. “La nostra nazione è la nazione. Dobbiamo difenderla, questo significa difendere lavoro e ricchezza, ma anche la nostra storia e la nostra identità. Sicuramente l’è undi questo modello” e in questo senso è importante il valore simbolico di “un francobollo dedicato alle api, all’e agli apicoltori” ha quindi concluso il ministro.