Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una scossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL DALLE 20.45Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella partita valida per la quattordicesima giornata ditra lae i serbi della Crvena Zvezda ().Partita della rivalsa per i ragazzi di Dusko Ivanovic (dopo le dimissioni di Banchi), che quest’anno non sembrano (per ora) tenere testa alla favolosa stagione europea 2023-24, che li aveva portati a giocarsi la partita secca di Play-in contro l’Anadolu Efes. Si sa, quando c’è un esonero, la prima partita può rappresentare la svolta della stagione, fin qui da fanalino di coda della manifestazione. Nulla comunque è perduto, oggiuna vittoria per accorciare proprio sul team che al momento occupa l’ ultima posizione valide per la post-season, tra cui militano i rivali odierni.