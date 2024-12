Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladiVilleurbanne, match valevole per la quattordicesima giornata dell'di2024!LADI VIRTUS BOLOGNA-STELLA ROSSA DALLE 20.30Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiVilleurbanne, quattordicesima giornata dell'di2024! I meneghini vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva, per continuare a risalire posizioni in classifica nella massima competizione continentale per club.I campioni d'Italia si presentano alla sfida di quest'oggi dopo il successo convincente per 101-86 di 48 ore fa contro la Stella Rossa, con 23 punti di Nikola Mirotic e 20 di uno scatenato Nico Mannion al pari di Fabien Causeur.