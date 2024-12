Inter-news.it - LIVE Inter-Parma 1-0: comincia il secondo tempo a San Siro

è il match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i ducali allenati da Fabio Pecchia. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Stadio Sandi Milano.1-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE19.34: INIZIA IL19.33 Sta per rire la partita tra. Squadre in campo, nessun cambio. Prima dell’inizio della ripresa, ha parlato così Stefan de Vrij.Primotutt’altro che semplice per l’, che fatica a trovare il gol del vantaggio. Ci vuole infatti una perla di Dimarco per sbloccare la gara. Ora occhio al.45’+1?: FINISCE IL PRIMO45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO!Bellissima marcatura di Dimarco, che liberato da Mkhitaryan in area di rigore, se la porta col tacco e poi col destro buca Suzuki.