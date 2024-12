Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: la Ferrari deve attaccare sin dalle prove libere

Buongiorno e bentrovati alla prima giornata di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Abu Dhabi, assisteremo a un day-1 particolarmente importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari andrà all'attacco sin da questo primo giorno di prove libere. La Rossa si presenta a questo fine-settimana con un ritardo in classifica dalla McLaren, capolista nella classifica dei costruttori, di 21 lunghezze. Sarà difficile riuscire a rimontare e, per questo, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sperano di trovare la quadra nel più breve tempo possibile per arrivare pronti quando servirà.