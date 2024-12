Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: norvegesi favoriti, azzurri per dare un segnale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo-2025. Prosegue dopo la due giorni dedicata alle staffette, la prima tappa della Coppa del Mondo nella località finlandese che presenta uno scenario non proprio invernale al momento. La macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di, dunque, entra davvero nel vivo dopo aver vissuto un autentico prologo nel weekend. Le prove a squadre disputatesi nei giorni scorsi sono state una sorta di prova generale in vista delle prime tre gare individuali, iniziate con la short individual vinta dal norvegese Stroemsheim.Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese ed in particolare sui pretendenti alla Sfera di Cristallo Johannes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid e, ovviamente, su Endre Stroemsheim, che ha messo il primo sigillo della stagione martedì nella short individual, Ipuntano a ripetere l’en plein sul podio di tre giorni fa.