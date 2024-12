Leccotoday.it - Linee Lecco, nuova ordinanza e polemiche: “Ennesima mancanza di rispetto”

Leggi su Leccotoday.it

In data 5.12.2024, in occasione del Consiglio comunale, il sindaco, in risposta alla domanda di attualità del consigliere Brigatti di aggiornamento sulla vicendae l’invito a rispettare la mozione consiliare approvata in data 8 agosto 2024 che impegnava il Sindaco alla massima.