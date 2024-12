Agrigentonotizie.it - Licata, altro rinforzo in arrivo: Matteo Brumat è un nuovo calciatore gialloblù

Ilè lieta di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del difensore.Nato a Farra d'Isonzo nel 1995,porta con sé un bagaglio di esperienza e qualità. Vanta infatti più di 100 presenze in Serie C e altrettante in Serie D.