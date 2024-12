Libano, il ministro Crosetto in visita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.50 Ildella Difesaè a Beirut per una serie di incontri istituzionali e per salutare il nostro contingente in. Nell'incontro con l'omologo Sleem si è parlato di "sostegno finanziario, addestramento e equipaggiamento delle LAF", le forze armate libanesi. Su X,ha scritto: "Non possiamo perdere altro tempo. Unifil è essenziale per la pace e la stabilità del, ma è necessario aggiornare le regole d'ingaggio e permettere piena e concreta libertà di agire".