Ilgiorno.it - Legnano-Saronno: stop ai tifosi ospiti (e a tutti i residenti nel Varesotto)

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 dicembre 2024 – Veto alla trasferta deisaronnesi – e più in generale diin provincia di Varese – in occasione del match di Eccellenza tra, in programma domenica allo stadio Mari. Il provvedimento nasce dalla storica rivalità tra le due tifoserie, ma colpisce anche molti supporter lilla che vivono nel, tagliandoli fuori da una partita che avrebbero voluto seguire dal vivo. Per una gara di Eccellenza, dove l’affluenza ospite si sarebbe limitata probabilmente a una trentina di persone, si è scelto il pugno di ferro. La decisione richiama alla memoria casi analoghi: anni fa, una misura simile colpì idie Pro Patria, con divieti reciproci alle trasferte in entrambe le sfide. Derby sì, ma senza il calore delle tifoserie, una situazione che rischia di ripetersi anche al ritorno, alimentando ulteriori malumori.