Avellinotoday.it - Le previsioni meteo del 7 dicembre ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

Adci attende una giornata dal clima tipicamente autunnale, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto o per una passeggiata tra le bellezze del capoluogo irpino.Le.