Quotidiano.net - Le Pen a Macron, 'posso sfiduciare anche il prossimo premier'

Marine Le Pen nega di aver cambiato atteggiamento dopo la sfiducia da lei votata e che ha provocato la caduta del governo di Michel Barnier. E, in un'intervista a Le Figaro, proclama: "Nessuno pensi che avrò d'ora in poi le mani legate.tranquillamente votare un'altra mozione di sfiducia ad un governo". Secondo la leader del Rassemblement National, il discorso in tv di Emmanuelieri sera è stato "pericoloso": "Non può insultare i deputati. Quando dice che la maggioranza dell'Assemblée Nationale, quindi la maggioranza del popolo, è irresponsabile, fa un'offesa. E' un atto senza precedenti, del quale avrebbe potuto fare a meno". Quanto all'apertura dei socialisti, che dialogano con, Le Pen commenta: "Che il Partito socialista si venda per un piatto di lenticchie non è, in sé, molto sorprendente.