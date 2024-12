.com - Lazio ai quarti di Coppa Italia, Noslin elimina il Napoli

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – Labatte il3-1 all’Olimpico e accede aidi finale di, dove troverà una tra Inter e Udinese (in campo il prossimo 19 dicembre). Decisiva la tripletta di uno scatenato, che sfrutta al meglio la chance concessa da Baroni in una partita caratterizzata dall’ampio turn over delle due squadre, che torneranno a sfidarsi in campionato domenica sera al ‘Maradonà. L’allenatore biancoceleste fa sette cambi rispetto alla sconfitta di Parma, mentre Conte ne fa addirittura undici, lasciando in panchina per novanta minuti Kvaratskhelia. Normale quindi che sia la, con alcuni big come Zaccagni, Rovella (squalificato in campionato), Pedro e Lazzari, a fare la voce grossa, controllando il gioco e alzando la pressione sin dai primi minuti. Ed è proprio la formazione biancoceleste ad avere la prima palla dell’1-0: al 19? Pedro in area salta Caprile che sbaglia i tempi dell’uscita bassa e lo stende.