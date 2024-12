Napolitoday.it - La truffa del Rolex da Roma a Napoli: ecco come funziona

Leggi su Napolitoday.it

Gli operatori della polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Gip presso il Tribunale di Velletri, hanno tratto in arresto un cinquantenne pluripregiudicato, per i reati died indebito utilizzo di documenti di.