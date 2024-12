Liberoquotidiano.it - "La sinistra dovrebbe fare una sola cosa": Cruciani spiana la piddina in tv con una parola | Video

Dopo i licenziamenti e la cassa integrazione il Pd si è svegliato e sotto Natale la Schlein fa una passerella a Pomigliano. Forse ormai è troppo tardi per presentarsi agli occhi degli operai come portatrice delle istanze di chi rischia il posto di lavoro. E così a 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, Simona Malpezzi del Pd prova a denti stretti a difendere i dem. Ma in studio c'è anche Giuseppeche non si trattiene e di fatto mette la dem davanti alle responsabilità del partito: "asolo ammettere di aver sbagliato tutto", tuona il conduttore de La Zanzara. Ma a quanto pare ai piani alti del Nazareno non ci sarà alcuna retromarcia: "Se al tavolo a Roma parleranno di cassa integrazione, la Fiom si alzerà e se ne andrà perché non è disponibile ad accettare gli ammortizzatori sociali.