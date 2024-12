Ilnapolista.it - La rissa tra Verstappen e Russell fa godere il Telegraph: «Finalmente un po’ di sano odio»

Leggi su Ilnapolista.it

Laa mezzo stampa tra“è il materiale perfetto per consolidare la reputazione della Formula Uno come il parco giochi più sontuoso del mondo. Ma per quanto infantili posessere le frecciatine, un tale antagonismo bruciante è esattamente ciò di cui lo sport ha bisogno“. Insomma, alil “dissing” tra i due piloti piace un sacco. E con una certa ragione.“A volte – scrive Oliver Brown – nell’ultimo decennio l’atmosfera è stata fin troppo amichevole. Questa generazione di piloti è spesso sembrata più brava a fare shopping a Monte Carlo che a lottare. Il problema è che molti sono cresciuti insieme, cone Lando Norris. Poi, quando si aggiungeall’equazione, tutto cambia”.“La faida tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg era più uno psicodramma, un duello tra due ego fragili determinati a spingersi a vicenda fino al punto di rottura”, invece “gli insulti trasono radicati in unche non può essere simulato”.