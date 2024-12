Lanazione.it - La riedizione dello Statuto di Arezzo del 1536 pubblicata dopo quasi 500 anni dalla Società storica aretina

, 6 dicembre 2024 – Saranno Stefano Calonaci e Maura Mordini, entrambi docenti di Storia presso l’Università di Siena, a presentare martedì 10 dicembre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, ladidel500. L’incontro sarà coordinato da Luca Berti, presidente della, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di. Lodelsegna una svolta nella storia della nostra città non soltanto da un punto di vista istituzionale e amministrativo, ma anche sotto il profilo politico e sociale. La nuova redazione fu infatti frutto dell’accettazione per partedella supremazia medicea e chiuse così la lunga fase di transizione iniziatasi con la soggezione a Firenze nel 1384, ma consacrò anche, quale contropartita, la preminenza conseguita dal patriziato sugli altri ceti urbani.