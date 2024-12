Ilnapolista.it - La proposta del City a De Bruyne fa sognare Palermo

Kevin Deil prossimo 28 giugno avrà 34 anni. Ha trascorso la sua carriera quasi esclusivamente al Manchester, 10 anni dopo il suo acquisto dal Wolfsburg. Quest’estate era molto vicino a firmare per trasferirsi all’Al-Ittihad, poi è rimasto in Premier e adesso potrebbe chiudere a fine stagione la sua avventura ai Citizens con il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025Leggi anche: Deha detto sì all’Arabia, vicino il trasferimento all’Al-IttihadSecondo il Telegraph, gli è stato chiesto dal Manchesterse prenderebbe in considerazione l’offerta di un ruolo in uno dei club all’interno del proprio gruppo di calcio se alla fine non si trasferirà dall’Etihad Stadium.IlGroup continuando ha costruito un’impressionante scuderia di club da quando ha assunto il controllo dinel 2008 e possiede anche New Yorkin America e Melbournein Australia, nonché club in Europa.