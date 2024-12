Frosinonetoday.it - La nuova stazione di Frosinone: tutte le novità e le modifiche alla viabilità

Leggi su Frosinonetoday.it

Manca poco più di un mese e non si potrà più raggiungere ladicon l'automobile. O meglio, non si potrà più raggiungere l'entrata principale.Dal 9 dicembre, infatti, una parte del piazzale Kambo sarà interdetta al transito per i lavori di restyling dellae dall’8.