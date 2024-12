Sbircialanotizia.it - La Norvegia ha esteso l’aborto fino alla 18ma settimana (e in alcuni casi fino alla 22ma)

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lahala possibilità di abortire legalmentedi gravidanza. Il precedente limite era di 12 settimane, come in Italia (con eccezioni inparticolari, dove proseguire la gestazione può essere pericoloso per la madre e/o il nascituro). Con il voto del 3 dicembre scorso, il Parlamento norvegese ha approvato .