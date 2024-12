Ravennatoday.it - La liberazione di Ravenna raccontata a teatro

Leggi su Ravennatoday.it

In occasione delle celebrazioni per gli ottant'anni dalladella città, lunedì 9 dicembre, alle 18, andrà in scena alAlighieri una puntata speciale di Storie di, la rassegna che racconta la storia della città attraverso il.Il 4 dicembre 1944 le truppe alleate.