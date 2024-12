Laverita.info - La grazia a Fauci per coprire le malefatte sulla pandemia

Non bastava il figlio: Biden prepara il perdono presidenziale anche per l’ex consigliere sanitario. Il quale, con Trump, rischierebbe di essere perseguito per i flop pandemici e per aver mentito sull’origine del virus.