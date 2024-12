Quotidiano.net - La Grande Brera. Il museo diventa realtà. Un’idea nata nel 1972

Leggi su Quotidiano.net

"Qui nascerà unper l’arte contemporanea". L’anno in cui la promessa si trasforma in maledizione è uno dei più terribili nella storia di Milano, ildi Luigi Calabresi e Giangiacomo Feltrinelli. Lo Stato ha comprato dalla famiglia Citterio una dimora settecentesca nel quartiere di, un miliardo e 148 milioni di lire sul conto del Demanio. C’è molto lavoro da fare, ma l’idea è affascinante: collegare la Pinacoteca teresiana-napoleonica a Palazzo Citterio per riunire nello stesso percorso Raffaello, Mantegna e Caravaggio con Modigliani, Boccioni, Morandi. Il nome dell’operazione è, da subito,. Quel progetto – avviato, abbandonato, riscoperto, finanziato, tagliato e infine riesumato – ecco, oggi quel progetto viene presentato alla città. Lacon Palazzo Citterio apre dopo 52 anni di travaglio.