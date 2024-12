Arezzonotizie.it - La diversità, struttura di ogni realtà

Che cos'è davvero l'equilibrio? Non è una domanda semplice e non c’è una risposta unica. Se fosse uno spazio sarebbe fatto di forze sottili e non permanenti che attraversanoaspetto della nostra vita, prima o poi, per poi continuare a fuggire e ritrovarsi. Spesso invisibile ai nostro occhi.