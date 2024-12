Ilrestodelcarlino.it - ’Klang’, altri suoni e spazi. Sperimentazione in scena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 21 il palcoscenico del Teatro Sperimentale di Pesaro ospita l’appuntamento di "Klang.", rassegna musicale regionale nata con lo scopo di valorizzare esperienze musicali di qualità che si contraddistinguono per un significativo tasso die una forte autorialità, giunta alla settima edizione su iniziativa dell’Amat, con il Comune di Pesaro e il contributo della Regione Marche. In"Lamante" che è il progetto musicale di Giorgia Pietribiasi, classe ‘99, nata e cresciuta nella citta` di Schio, in Veneto, cantautrice che porta con sé urgenza espressiva, dolore, rabbia, espiazione. La sua voce è scura, secca e tagliente come le donne contadine della sua famiglia. Seguirà il duo di Liverpool "King Hannah" formato da Hannah Merrick e Craig Whittle, un duo relativamente giovane ma estremamente ambizioso.